Под Киевом 18-летний парень устроил смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка

Молодой человек, у которого не было прав, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Фастова Киевской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 апреля, около 19 часов в городе Фастов по ул. Великоснетинской. Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся", – говорится в сообщении.

Установлено, что за рулем машины находился 18-летний житель села Большая Снетинка без водительского удостоверения. Телесных повреждений не получил, трезвый.

Фото: kv.npu.gov.ua

В результате аварии его 17-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Машину отправили на площадку временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в окрестностях села Песчаное Белоцерковского района 19-летний парень, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.

Также сообщалось, что под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

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