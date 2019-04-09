Суд отправил под арест 19-летнего парня, убившего в ДТП под Киевом двух девушек
Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 19-летнему водителю, который, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек в селе Песчаное и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. За совершенное преступление молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Напомним, что ДТП произошло в ночь на 6 апреля. Погибшими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. В полиции предположили, что девушки поздним вечером возвращались домой по дороге, когда их сбила машина. Обе скончались на месте.
Мы также писали подробности задержания виновника ДТП. Так, парень, сбежав с места смертельной аварии, два дня прятался в лесу, а затем обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов. Его искали не только полицейские, но и его родственники. Общими усилиями он был найден и задержан 8 апреля.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.
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