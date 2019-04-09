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Суд отправил под арест 19-летнего парня, убившего в ДТП под Киевом двух девушек

Сегодня, 17:13

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.
Суд отправил под арест 19-летнего парня, убившего в ДТП под Киевом двух девушек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca6/2e5/5caca62e54135.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca6/2e5/5caca62e54135.jpeg Происшествия Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 19-летнему водителю, который, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек в селе Песчаное и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. За совершенное преступление молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 6 апреля. Погибшими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. В полиции предположили, что девушки поздним вечером возвращались домой по дороге, когда их сбила машина. Обе скончались на месте.

Мы также писали подробности задержания виновника ДТП. Так, парень, сбежав с места смертельной аварии, два дня прятался в лесу, а затем обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов. Его искали не только полицейские, но и его родственники. Общими усилиями он был найден и задержан 8 апреля.


Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

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Тег суд, арест, киевская область, смертельное ДТП

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