Суд отправил под арест 19-летнего парня, убившего в ДТП под Киевом двух девушек

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: kv.npu.gov.ua.

Суд отправил под арест 19-летнего парня, убившего в ДТП под Киевом двух девушек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca6/2e5/5caca62e54135.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca6/2e5/5caca62e54135.jpeg 2019-04-09T17:13:00+03:00 Происшествия Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 19-летнему водителю, который, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек в селе Песчаное и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. За совершенное преступление молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 6 апреля. Погибшими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. В полиции предположили, что девушки поздним вечером возвращались домой по дороге, когда их сбила машина. Обе скончались на месте.

Мы также писали подробности задержания виновника ДТП. Так, парень, сбежав с места смертельной аварии, два дня прятался в лесу, а затем обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов. Его искали не только полицейские, но и его родственники. Общими усилиями он был найден и задержан 8 апреля.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд отправил под арест 19-летнего парня, убившего в ДТП под Киевом двух девушек". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.