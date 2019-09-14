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Под Киевом автомобиль врезался в отбойник и взлетел на несколько метров: фото и видео

14 сентября, 09:36

В сети опубликовали видео с момента ДТП

Под Киевом произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщил Информатор.

По данным ведомства, инцидент случился в пятницу, 13 сентября, около 19:00. На Одесской трассе рядом с поселком Хлепча автомобиль Seat пытался перегнать Skoda на повороте. В результате Seat врезался в отбойник, снес знак и взлетел на несколько метров вверх.

По словам водителя Skoda, он ехал по направлению в Одессу по крайней левой полосе и собирался поворачивать на Киев. В этот момент его на высокой скорости начал обгонять Seat, который снес дорожный знак и взлетел на несколько метров вверх. После этого его снова протянуло по отбойнику и машина остановилась, развернувшись примерно на 90 градусов.

На месте работали правоохранители и медики. Две полосы по направлению в сторону Киева были перекрыты. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киевской области за сутки двое пешеходов попали под машины. Дорожно-транспортные происшествия произошли в Обуховском и Богуславской районах. В одном ДТП погиб человек, во втором, к счастью, остался жив.

Кроме этого, мы писали, что на 72-м километре автодороги Киев-Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Chevrolet и Volkswagen, которые ехали навстречу друг другу. Одна из машин загорелась после столкновения.

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ДТП столкновение отбойник

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