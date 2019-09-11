Страшное ДТП под Киевом: погибли три человека

В Киевской области 11 сентября днем произошла страшная авария с трагическими последствиями. На 72-м километре автодороги Киев-Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – "Шевроле" и "Фольксваген", которые ехали навстречу друг другу, сообщили в полиции.

Одна из машин загорелась после столкновения. В ДТП погибли три человека. На месте происшествия работали полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Ранее в Боярке под Киевом утром во вторник, 10 сентября, на перекрестке улиц Белгородской и Молодежной произошло столкновение двух автомобилей, в результате одна из легковушек перевернулась. Среди пострадавших в этой аварии есть ребенок.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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