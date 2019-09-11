Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Страшное ДТП под Киевом: погибли три человека

11 сентября, 20:32

После столкновения одна из машин загорелась

В Киевской области 11 сентября днем произошла страшная авария с трагическими последствиями. На 72-м километре автодороги Киев-Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – "Шевроле" и "Фольксваген", которые ехали навстречу друг другу, сообщили в полиции.

Одна из машин загорелась после столкновения. В ДТП погибли три человека. На месте происшествия работали полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Ранее в Боярке под Киевом утром во вторник, 10 сентября, на перекрестке улиц Белгородской и Молодежной произошло столкновение двух автомобилей, в результате одна из легковушек перевернулась. Среди пострадавших в этой аварии есть ребенок.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авария ДТП жертвы киевская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
В Киевской области в ДТП погибли четыре человекаПроисшествия
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
В Киеве возле парка
В Киеве возле парка "Киото" пылает лесПроисшествия

Новости партнеров

Loading...