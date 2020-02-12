Под Киевом бездомный пес провалился под тонкий лед: спасение собаки попало на видео

Спасатели достали животное из воды и доставили на берег

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Ирпене под Киевом спасали бездомного пса, который провалился под тонкий лед. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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Сообщение о том, что на озере в Ирпене собака ушла под лед, поступило спасателям 11 февраля в 15:19. На место ЧП оперативно выехали специалисты и с помощью надувной лодки достали обессиленное животное на берег.

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Ранее сотрудники ГУ ГСЧС в Киевской области вытащили из ледяной реки собаку, которую туда выбросили в мешке.

Кроме того, ранее на улице Жмеринской в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю. Под деревом специалисты натянули тент, а еще один спасатель пилил ветку, на которой сидело испуганное животное. Когда ветку спилили, то кот упал на тент и быстро удрал с места инцидента.

Напомним, в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

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