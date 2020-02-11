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Бросили в мешке в холодную реку: под Киевом спасли пса, обреченного на смерть

11 февраля, 20:21

Пожилую собаку спасли пожарные и неравнодушные люди

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Пожарные Киевщины спасли собаку, которую в мешке выбросили умирать в ледяную реку, сообщили в ГСЧС столичного региона.

Так, 11 февраля в 11:20 от неравнодушной гражданки в ГСЧС поступило сообщение о том, что на реке Альте в завязанном мешке жалобно скулит собака. Прибыв на место, спасатели спустились на лед и с помощью подручных средств достали мешок. Уже на берегу бойцы развязали мешок и выпустили беднягу на свободу.

Спасенным оказался немолодой пес, от которого таким ужасным способом пытались избавиться горе-хозяева. Мокрый и замерзший питомец, оказавшись на свободе, сразу удрал от своих спасителей, которые даже не успели его накормить.

"Иногда человеческой жестокости нет предела, оправданий и объяснений. Вот что могло заставить "человека" (если можно так назвать это жестокое существо) выбросить в мешке старого пса умирать на водоем?", – подытожили в ГСЧС.

Напомним, в 2019 году в ночь на 11 декабря специалисты Команды спасения животных провели беспрецедентную операцию по отлову раненного лебедя, в клюве и шее которого торчали крючки от рыболовной блесны. Это произошло в Обуховском районе в кооперативе Стугна.

При первой попытке отлова лебедь перевернул лодку и сбросил человека в воду. К счастью, он был в спасжилете и сразу же продолжил работу.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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Киев спасатели пес пожарные ГСЧС

Источник: Сегодня

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