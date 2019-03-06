Под Киевом дерево раздавило маршрутку с пассажирами
В результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии
Дерево рухнуло на маршрутку с пассажирами в поселке городского типа Боровая порд Киевом, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.
По предварительной информации, в результате ДТП, которое произошло 5 марта, была травмирована пассажирка, сидевшая ближе к выходу из маршрутки.
Сообщается, что пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Причины ЧП устанавливаются, однако дерево, вероятно, рухнуло из-за размыва корней.
Как сообщалось ранее, Киев лихорадит от масштабных аварий, которые происходят из-за высокой скорости и несоблюдения правил. В конце прошлой недели в ДТП попал автомобиль скорой помощи: трое погибших, четверо травмированных.
Также на днях под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человека.
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