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Под Киевом дерево раздавило маршрутку с пассажирами

Сегодня, 12:07

В результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом дерево раздавило маршрутку с пассажирами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f9b/28d/5c7f9b28dd3ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f9b/28d/5c7f9b28dd3ea.jpg Происшествия В результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии

Дерево рухнуло на маршрутку с пассажирами в поселке городского типа Боровая порд Киевом, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительной информации, в результате ДТП, которое произошло 5 марта, была травмирована пассажирка, сидевшая ближе к выходу из маршрутки.

Сообщается, что пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. 

Причины ЧП устанавливаются, однако дерево, вероятно, рухнуло из-за размыва корней.

Как сообщалось ранее, Киев лихорадит от масштабных аварий, которые происходят из-за высокой скорости и несоблюдения правил. В конце прошлой недели в ДТП попал автомобиль скорой помощи: трое погибших, четверо травмированных.

Также на днях под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человека.

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Тег ДТП, маршрутка, чп, дерево, киевская область, боровая

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