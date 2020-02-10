Под Киевом две Audi попали в лобовое ДТП: водитель в больнице (фото и видео)

Фото: kiev.informator.ua

В Броварах под Киевом произошло лобовое ДТП – на пустой дороге не разминулись две Audi. Один из водителей пострадал, сообщает "Информатор".

Проезжую часть иномарки не поделили около 23:30 9 февраля. Выяснилось, что машины ехали навстречу друг другу по улице Олега Оникиенка. По словам водителя Q8, A4 вылетел ему в лоб. Мужчина попытался избежать прямого столкновения, но седан врезался в правую сторону авто и отбросил его на бордюр.

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В результате аварии водитель A4 получил травмы. Мужчину забрали в больницу с травмой головы и переломом. Водитель Audi Q8 утверждает, что пострадавший был пьян.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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