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Под Киевом две пьяные женщины напали на копов (видео)

15 мая, 13:47

Наталья Руда

Инцидент произошел в Буче, когда патрульные остановили автомобиль "ВАЗ-2107"

В Буче две нетрезвые женщины напали на копов, их отправили в изолятор временного содержания и объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Так, копы в Буче остановили автомобиль "ВАЗ-2107" за нарушение правил дорожного движения.

"Водитель указанного авто имел явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина никак не хотел общаться с правоохранителями и проходить тест на содержание алкоголя. В это время из машины вышли две агрессивно настроенные пассажирки. Разъяренные женщины навеселе препятствовали работе правоохранителей, на законные требования полиции никаких образом они не реагировали. Затем они набросились на полицейских, начали срывать с них защитные медицинские маски. Утихомирить нападающих правоохранителям удалось, надев на них наручники", - говорится в сообщении.

Задержанными оказались женщины 31-го и 36 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Женщинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – круглосуточный домашний арест.

В отношении водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП, а также по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).

Ранее в Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дороге.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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Буча киевская область нападение на копа

Источник: Сегодня

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