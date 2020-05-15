В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дороге

В Киеве мотоциклист сбил полицейского при попытке бегства и протащил копа по дороге. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 10 мая в Дарницком районе патрульные полицейские увидели водителя мотоцикла, который двигался без шлема, с нарушением правил дорожного движения. Мотоциклист остановился у магазина на улице Центральной и решил сбежать.

"Полицейские пытались помешать бегству правонарушителя, однако водитель продолжил движение, совершил наезд на одного из правоохранителей и протянул его транспортным средством по дороге, пока не потерял равновесие. В дальнейшем водитель снова попытался убежать, однако был задержан коллегой пострадавшего", - говорится в сообщении.

Реклама

Коп получил перелом левого надколенника со смещением обломков, осаднение левого коленного сустава и локтевого сустава.

Уточняется, что 14 мая 29-летнему мотоциклисту сообщили о подозрении "по факту умышленного нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" (по ч. 2 ст. 345 УК Украины). Суд отправил киевлянина под домашний арест. За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Харькове преступник угнал авто и переехал полицейского.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама