Под Киевом двое маленьких детей выпали из окон

ЧП произошли в течение суток с разницей в несколько часов. Один из малышей находится в реанимации

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Борисполе за сутки с перерывом в несколько часов два малолетних ребенка выпали из окон. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"По результатам проверки первого случая установили, что трехлетний малыш выпал из окна второго этажа комнаты, пока мать ушла на кухню готовить еду. Вернувшись через несколько минут, увидела, что сына там уже не было. Выглянув на улицу увидела – мальчик лежит на траве на москитной сетке. Сразу спустившись вниз, взяла малыша и самостоятельно отвезла в больницу. Женщина объяснила, что сын и раньше вылезал на подоконник и она не раз делала ему замечания", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Сейчас мальчик находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Второй случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал с балкона второго этажа. Его состояние тяжелое, он – в реанимации.

"По результатам проверки обстоятельств выяснилось, что отец привез сына к бабушке, чтобы та присмотрела за ним. Вернувшись из кухни в комнат,у женщина мальчика не увидела, а увидела открытые на балкон двери и разорванную москитную сетку. Выглянув, увидела малыша на траве, спустилась и увезла его в больницу, сообщив об этом отцу", – уточнили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В полиции призвали детей не оставлять детей без присмотра.

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