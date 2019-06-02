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В Запорожье мальчик два дня пробыл в квартире с мертвыми родителями

2 июня, 11:54

Мать ребенка нашли убитой, а ее сожителя повешенного на двери

Фото: Pixabay

В Запорожье правоохранители нашли мальчика, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщил замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель – мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.

"Но страшное другое – в квартире был найден живым мальчик, 2016 г.р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", – написал замглавы Нацполиции.

Напомним, в одном из сел Овручского района родители убили своего пятилетнего ребенка. Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство.

Кроме этого, в Чугуеве Харьковской области 53-летний мужчина убил 50-летнюю подругу, отмечая годовщину окончания университета на базе отдыха. Во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора. Мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками. После этого задушил ее, завернул в одеяло и спрятал на базе отдыха.

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Тег убийство, ребенок, полиция, Запорожская область

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