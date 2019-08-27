Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

Под Киевом двое мужчин похитили на остановке женщину и надругались над ней

27 августа, 13:10

Злоумышленники удерживали жертву в заложниках 16 часов

В Киевской области произошло шокирующее преступление. Как сообщают в полиции, двое мужчин похитили 51-летнюю женщину, ограбили и изнасиловали ее. Пострадавшей чудом удалось сбежать от извергов.

"В полицию по линии 102 от 51-летней жительницы Белой Церкви поступило сообщение о том, что около 3 часов ночи, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома. Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. Наносили ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данным правоохранителей, только около 19 часов женщине удалось освободиться. Она воспользовалась тем, что злоумышленники заснули, надела одежду одного из мужчин и сбежала, после чего сразу обратилась в полицию.

При проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Это жители Белоцерковского района, 35 и 37-лет. Оба уже находятся в изоляторе временного содержания.

"При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей", - говорят в ГУ НП Киевской области.

По данному факту открыто три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украин. Мужчинам уже объявили о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

Кроме того, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

задержание изнасилование Белая Церковь

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заказное убийство матери и дочери под Киевом: полиция показала фото и видео задержанных
Заказное убийство матери и дочери под Киевом: полиция показала фото и видео задержанныхПроисшествия
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульнымиПроисшествия
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиля
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиляПроисшествия
В центре Киева из гранатомета обстреляли здание: опубликованы фото и видео
В центре Киева из гранатомета обстреляли здание: опубликованы фото и видеоПроисшествия
В Киеве голая женщина с букетом гуляла по улицам
В Киеве голая женщина с букетом гуляла по улицамПроисшествия
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочка
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочкаУкраина

Новости партнеров

Loading...