Под Киевом двое мужчин похитили на остановке женщину и надругались над ней

В Киевской области произошло шокирующее преступление. Как сообщают в полиции, двое мужчин похитили 51-летнюю женщину, ограбили и изнасиловали ее. Пострадавшей чудом удалось сбежать от извергов.

"В полицию по линии 102 от 51-летней жительницы Белой Церкви поступило сообщение о том, что около 3 часов ночи, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома. Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. Наносили ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данным правоохранителей, только около 19 часов женщине удалось освободиться. Она воспользовалась тем, что злоумышленники заснули, надела одежду одного из мужчин и сбежала, после чего сразу обратилась в полицию.

При проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Это жители Белоцерковского района, 35 и 37-лет. Оба уже находятся в изоляторе временного содержания.

"При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей", - говорят в ГУ НП Киевской области.

По данному факту открыто три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украин. Мужчинам уже объявили о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

Кроме того, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области.

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