Преступник заходит за жертвами в подъезд, избивает их и отбирает деньги и ценности

В Киеве завелся серийный грабитель, нападающий на женщин 2019-07-31T16:33:00+03:00 Происшествия Преступник заходит за жертвами в подъезд, избивает их и отбирает деньги и ценности

Киевлян предупреждают об опасности. Столицу терроризирует грабитель, нападающий на пожилых женщин в подъездах спальных районов. Уже есть фоторобот злоумышленника, полиция пытается его идентифицировать.

Действует преступник по стандартной схеме: забегает в парадное вслед за женщиной, потом бьет ее, и забирает деньги и драгоценности.

Видео одного такого нападения "Сегодня" показали эксперту по безопасности Руслану Болгову. Жертва заходит в парадное. За ней, пока дверь не закрылась, забегает мужчина в капюшоне.

"Надо хотя бы посмотреть, кто сзади тебя заходит", – первое, что говорит, увидев снятое, эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Нападающий выходит из подъезда через 20 секунд.

"Это стандартная схема: людей отслеживают от какого-то магазина, от какого-то базара или еще откуда-либо, высматривают одиноких женщин или людей, которые не могут дать отпор", – говорит Руслан Болгов.

Не смогла дать отпор и жительница Киева Ирина. На женщину напали в ее доме.

"Он планировал ограбление в лифте. Он стал слева от меня, я почувствовала, что он как-то нервничает. Я повернулась на него посмотреть, в это время он меня ударил в лицо, в челюсть. С одного удара я упала. Я хотела отдать сумку, но я не могла, потому что у меня стрессовая ситуация была. Я в нее вцепилась и зажалась. Когда он уже увидел, что не может забрать эту сумку, он начал меня бить. Он так и не забрал сумку, сорвал с меня кулон", – рассказывает пострадавшая киевлянка Ирина.

Грабитель, отобравший у Ирины кулон – не тот, которого ищут "Сегодня". Лицо того обидчика жертва помнит до сих пор. Но с момента нападения его тоже не нашли.

"Никакого расследования, никакого результата, ничего", – жалуется Ирина.

Что надо делать, чтобы обезопасить себя, расспрашиваем у эксперта.

"Нельзя пускать человека за спину. Вот я захожу в лифт, я за вами иду, вы развернитесь, посмотрите на меня, пропустите вперед и смотрите на меня дальше. Таким образом ваши руки уже вас прикрывают. И если я рванусь, вы уже можете что-то сделать", – говорит Руслан Болгов.

Если нападения не избежать, необходимо защищать от ударов голову. Для этого ладони нужно положить на затылок, а локти – выдвинуть вперед.

"Обхватывая голову и прижимая ее, вы защищаетесь полностью, я не могу попасть ни в ухо, ни снизу, ни сверху. И лицо защищено", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Если нападающий очень близко, эксперт рекомендует изо всех сил бить его в пах.

"Дайте почувствовать ему, что вы обладаете какой-то силой. Обнимите его за шею и бейте коленями в пах без остановки", – рекомендует эксперт по безопасности.

Жизнь и здоровье может также спасти любой твердый предмет в руках. Ключами, телефоном или пластиковой картой можно ударить нападающего в лицо, говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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