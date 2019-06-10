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В Киеве суд вынес приговор насильнику девятилетней девочки

10 июня, 11:49

Злоумышленник проведет в тюрьме 14 лет

Фото: pexels.com

Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании 9-летней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет. Об этом сообщают в столичной прокуратуре.  

Здесь напоминают, что еще в октябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась мать девочки. Женщина случайно нашла в мобильном телефоне гражданского мужа фотографии, подтверждающие, что последний вступал в половые отношения неестественным способом с ее девятилетней дочерью.

"В суде была полностью доказана вина 28-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины. Это удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенного в отношении малолетней девочки. Дарницким судом было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Но защитники обвиняемого подали апелляцию", – сообщают в прокуратуре.

Адвокаты просили вообще отменить приговор и прекратить производство  - дескать, доказательств было недостаточно.  

"Киевский апелляционный суд отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил приговор Дарницкого районного суда в силе", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в Киеве полицейские задержали злоумышленника за съемки детского порно и развращение малолетних. Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. Вербовку детей он осуществлял с помощью проституток.


Также в столице правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

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Тег Киев, приговор, насильник

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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