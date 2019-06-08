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Под Киевом двухлетний ребенок выпал из окна на восьмом этаже

8 июня, 17:19

Отец поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно

Фото: Нацполиция

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла жуткая трагедия. Двухлетний ребенок упал с окна восьмого этажа и разбился насмерть, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации источника, отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и выпал.

Медики констатировали смерть двухлетнего мальчика.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел 6 этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша. Как он чувствует себя и что делали родители, когда ребенок выпал из окна – рассказала корреспондент Ирина Антонюк.


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Тег погиб, многоэтажка, выпал, окно

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Источник:

Нацполиция

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