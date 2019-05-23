Плакал и держался из последних сил за перила: в Харькове трехлетний мальчик выпал с балкона 6-го этажа

Спасать ребенка бросился прохожий

В Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел 6 этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша. Как он чувствует себя и что делали родители, когда ребенок выпал из окна – расскажет корреспондент Ирина Антонюк.

Это – один из крупнейших спальных районов города. Типичная девятиэтажка. Мальчика, который плакал и держался из последних сил за перила, заметил прохожий. Но помешать беде не успел – малыш не удержался и сорвался. Очевидец даже пытался его поймать, но не удалось. Этот самый прохожий вызвал скорую и попросил найти родителей.

"Говорят – стучат, стучат, а не открывают. Знаете, рассказывают много. А как стучали? Ну не полчаса, может, 5 минут. Потом же попали внутрь. Она в ночнушке выскочила. Видимо, спали", – рассказывает соседка Екатерина Иванова.

Уже с родителями мальчика увезли в больницу. У него закрытый перелом бедра. Врачи дают хорошие прогнозы – малыш должен полностью выздороветь.

"Ребенок в тяжелом состоянии, сейчас обследован, прооперирован, находится в реанимации. Наши прогнозы очень благоприятные", – уверяет заместитель главного врача по хирургической помощи Андрей Соцкий.

Трехлетний Марк – младший сын в семье. Есть еще старший – 13-летний ребенок. До недавнего времени мать воспитывала детей одна. Сейчас живет с новым мужем. Ранее соседи часто видели ее навеселе.

"Она не только выпивала, они еще и наркотики употребляли. Вот уже год я ее не видела", – признается соседка Иванна Будник.

В полиции говорят – дело расследуют как злостное невыполнение родительских обязанностей. И ранее никаких жалоб на родителей мальчика не было.

"Семья на учете не состоит и никаких административных протоколов в отношении родителей мальчика не составлялось. Эта семья уже будет под пристальным вниманием", – заверяет пресс-секретарь Национальной полиции Харьковской области Эвелина Черепахина.

Мама Марка сегодня целый день в больнице. Встречаем ее у реанимации.

"Все, что говорят – не правда. Я не пью, ничего не употребляю. Я после операции – у меня две химиотерапии. Как все получилось? Все находились дома. Я не могу объяснить", – говорит мама мальчика Светлана Осадчая.

Оправдывается – мальчик довольно резвый. Любит бросать игрушки с балкона, чтобы посмотреть, как падают. На этот раз не услышали, как вышел, потому что в квартире были включены три телевизора.

"Он у меня в рубашке родился. Первый раз очень сильно болел перед этим. Спасали с того света. В этот раз – слава богу, живой", – считает женщина.

Говорит – чтобы избавиться от клеветы соседей и уберечь ребенка – собираются переезжать в частный дом.

Накануне в Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна. Родители находились на кухне, а малыш в другой комнате.

Напомним, во Львове подросток выпал из окна и погиб. От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков.

Также мы писали, что в Харьковской области отец выбросил пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева.

Также ранее мы писали, что все больше малышей гибнут или тяжело травмируются из-за того, что выпадают из окон с москитными сетками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Плакал и держался из последних сил за перила: в Харькове трехлетний мальчик выпал с балкона 6-го этажа". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"