В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки

После падения из она седьмого этажа мужчина погиб

Фото: АТН..

В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg 2019-02-25T14:21:00+02:00 Харьков После падения из она седьмого этажа мужчина погиб

В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры, расположенной на седьмом этаже дома, во время мытья окон.

"Информация внесена в журнал единого учета. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы.

Кроме того, ранее в городе Червоноград Львовской области 13-летний подросток выпал из окна школы. По словам охранника школы, он обнаружил в коридоре парня, который, убегая от него, выпрыгнул из окна третьего этажа и упал на козырек перед входом в школу.

Также мы писали, что в Стрые Львовской области с четвертого этажа районной больницы выпал 67-летний пациент, который проходил лечение в стационарном неврологическом отделении.

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