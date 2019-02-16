Под Киевом джип BMW Х5 влетел Lanos: пассажир седана сгорел живьем, виновники сбежали

Автокатастрофа произошла на киевском Столичном шоссе возле Конче-Заспы

Фото: Еспресо.TV

Под Киевом джип BMW Х5 влетел Lanos: пассажир седана сгорел живьем, виновники сбежали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7a7/bd2/5c67a7bd22054.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7a7/bd2/5c67a7bd22054.jpg 2019-02-16T08:04:00+02:00 Происшествия Автокатастрофа произошла на киевском Столичном шоссе возле Конче-Заспы

В ночь с 15 на 16 февраля произошло ужасное ДТП на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы. На огромной скорости BMW X5 влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и, протаранив попутный Daewoo Lanos, слетел с дороги.

Daewoo от удара загорелся. По словам очевидцев, из автомобиля выбрался водитель, однако его пассажирка осталась в авто и, не в состоянии выбраться, сгорела заживо.

Мужчины с BMW, оставив побитое авто, исчезли в неизвестном направлении. Врачи скорой госпитализировали водителя Daewoo в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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