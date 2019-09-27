Под Киевом фура, пытаясь не въехать в трактор, врезалась в микроавтобус: двое погибших

Водитель грузовика внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, который ехал с выключенными габаритными огнями

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Вечером 25 сентября в пригороде Белой Церкви произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, в результате которого водитель и пассажир последнего погибли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Мужчина, находившийся за рулем грузовика был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он проезжая вблизи с. Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней. Следовательно, мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус, пассажир которого погиб на месте происшествия, водитель – был госпитализированы в больницу, где вскоре он также скончался", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия. Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевской области остановила его и опросила.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал в еще с одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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