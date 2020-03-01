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Под Киевом горит трехэтажная гостиница: фото и видео

1 марта, 15:12

Денис Беспалов

Тушение пожара осложняет то, что рядом находится АЗС

Недавно крупный пожар под Киевом всполошил жителей столицы, теперь спасатели сообщают о новом происшествии. Под Киевом поселке Чабаны произошел пожар в трехэтажной гостинице. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС по Киевской области.

"1 марта в 12:10 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре трехэтажного здания гостиницы в пгт. Чабаны на ул. Покровская", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия были направлены дежурные караулы пожарных из Боярки, Вишневого, Чабанов, Хотива, Глевахи, Василькова, Ирпеня и Киева.

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"По прибытию, спасатели установили, что огнем охвачена крышу и третий этаж здания гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", на общей площади 300 м2. Тушение осложняет расположенная рядом АЗС "КЛО", – говорится в сообщении.

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Пожар в гостинице под Киевом Видео: ГУ ГСЧС Киевской области

Как отмечается, на месте работает 4 звена газодымозащитной службы, 60 человек личного состава и 13 едениц техники ГСЧС.

"Пострадавших и погибшего в настоящее время не выявлено. В 13:30 пожар удалось локализовать", – сообщают спасатели.

Ранее сообщалось, что в пожаре под Киевом сгорело 5 домов.

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гостиница ГСЧС

Источник: Сегодня

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