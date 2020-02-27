В Киеве ночью сильный пожар уничтожил дом с автомобилями

В ночь на 27 февраля, в Днепровском районе Киева сгорел дом.

Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел на улице Гродненская. На место пожара выехали спасатели и полиция.

Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Пожар зацепил два автомобиля ВАЗ-2101 и Nissan Patrol. Пожарные смогли выкатить внедорожник подальше от места, где бушевал огонь. Оба транспортных средства получили значительные повреждения от пожара.

Обошлось без пострадавших, но здание выгорело полностью.

Предварительно, возгорание случилось на первом этаже и по вытяжке перебросилось на второй этаж. Ведь на первом этаже находились два бокса с автомобилями где, по предварительной информации, проводился ремонт транспортных средств.

Причины случившегося установит следствие.

Видео: kiev.informator.ua

Ранее в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" вспыхнул пожар – это загорелось помещение ресторана.

Также спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Они эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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