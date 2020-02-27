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В Киеве ночью сильный пожар уничтожил дом с автомобилями

27 февраля, 05:30

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров

В ночь на 27 февраля, в Днепровском районе Киева сгорел дом.

Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел на улице Гродненская. На место пожара выехали спасатели и полиция.

Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Пожар зацепил два автомобиля ВАЗ-2101 и Nissan Patrol. Пожарные смогли выкатить внедорожник подальше от места, где бушевал огонь. Оба транспортных средства получили значительные повреждения от пожара.

Обошлось без пострадавших, но здание выгорело полностью.

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Предварительно, возгорание случилось на первом этаже и по вытяжке перебросилось на второй этаж. Ведь на первом этаже находились два бокса с автомобилями где, по предварительной информации, проводился ремонт транспортных средств.

Причины случившегося установит следствие.

Видео: kiev.informator.ua

Ранее в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" вспыхнул пожар – это загорелось помещение ресторана.

Также спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Они эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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Киев авто дом огонь пожары

Источник: kiev.informator.ua

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