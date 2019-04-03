Под Киевом иностранец сбил пешехода и сбежал
Водителя оперативно задержали патрульные
Водитель Volkswagen на 86 км автодороги "Киев – Одесса" сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Белой Церкви.
Инцидент произошел 2 апреля, патрульные после ДТП перекрыли дорожное движение и поймали на КП Белой Церкви нарушителя, которым оказался 44-летний иностранец.
"В его машине отсутствовало боковое левое зеркало заднего вида, которое нашли на месте происшествия в качестве вещественного доказательства, разбита передняя левая фара и повреждено переднее левое крыло", – говорится в сообщении.
Задержанный заявил, что автомобиль поврежден, так как машина наехала на собаку.
На место происшествия вызвали медиков для оказания помощи пострадавшему и следственно-оперативную группу для оформления админматериалов и привлечения горе-водителя к ответственности.
Ранее сообщалось, что на Голосеевском проспекте в Киеве столкнулись Lada 2108 и "Волга", а во время оформления ДТП в них влетела Toyota Camry.
Также на днях смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.
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