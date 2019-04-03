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Под Киевом иностранец сбил пешехода и сбежал

Сегодня, 14:15

Водителя оперативно задержали патрульные

Фото: Патрульная полиция Белой Церкви
Фото: Патрульная полиция Белой Церкви.
Под Киевом иностранец сбил пешехода и сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/494/3c6/5ca4943c60bc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/494/3c6/5ca4943c60bc4.jpg Происшествия Водителя оперативно задержали патрульные

Водитель Volkswagen на 86 км автодороги "Киев – Одесса" сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Белой Церкви.

Инцидент произошел 2 апреля, патрульные после ДТП перекрыли дорожное движение и поймали на КП Белой Церкви нарушителя, которым оказался 44-летний иностранец.

"В его машине отсутствовало боковое левое зеркало заднего вида, которое нашли на месте происшествия в качестве вещественного доказательства, разбита передняя левая фара и повреждено переднее левое крыло", – говорится в сообщении.

Задержанный заявил, что автомобиль поврежден, так как машина наехала на собаку.

На место происшествия вызвали медиков для оказания помощи пострадавшему и следственно-оперативную группу для оформления админматериалов и привлечения горе-водителя к ответственности.

Ранее сообщалось, что на Голосеевском проспекте в Киеве столкнулись Lada 2108 и "Волга", а во время оформления ДТП в них влетела Toyota Camry. 

Также на днях смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


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Тег авария, ДТП, пешеход, Белая Церковь

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