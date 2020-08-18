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Под Киевом ищут 16-летнюю девушку, пропавшую с полуторамесячным сыном

18 августа, 08:35

Наталья Руда Наталья Руда

Алина Галат и ее сын Артем пропали в Вишневом

Правоохранители сообщают о розыске 16-летней Алины Галат и ее полуторамесячного сына Артема, которые пропали в Вишневом.

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Как сообщается на странице "Розыск детей", 17 августа около 18:00 девушка с маленьким сыном вышла из дома на улице Сковороды на прогулку и не вернулась. На связь с родными она не выходит.

На вид Алине 16-17 лет, рост 162 см, у нее плотное телосложение, темные средней длины каштановые волосы, овальное лицо и голубые глаза.

Она одета в серую футболку, синие джинсовые шорты выше колен. Детская коляска песочного цвета с ярко-красными вставками.

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Напомним, 10 августа в Яготине Киевской области нашли убитой 12-летнюю Софию Недобой. По подозрению в убийстве был задержан 15-летний подросток. Его отправили под арест на два месяца.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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