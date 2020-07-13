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В Киеве нашли мальчика, который пропал после отдыха на реке

13 июля, 21:14

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Родители забили тревогу вечером, когда юный киевлянин не вернулся домой

Столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

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Как рассказали в патрульной службе, к копам 12 июля вечером обратились родители, которые сообщили, что исчез их сын. По словам матери, после отдыха на реке ее 13-летний сын решил возвращаться домой самостоятельно, но до места жительства так и не доехал. Поиски родителей не дали результатов.

В радиоэфире все экипажи патрульной полиции получили ориентировку на пропавшего ребенка. Во время отработки прилегающей территории инспекторы обнаружили мальчика. По его словам, добраться домой он не смог из-за отсутствия общественного транспорта, поэтому шел пешком.

Патрульные доставили ребенка к родителям, а также сообщили о происшествии инспекторам по ювенальной превенции.

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Ранее в Киеве полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая считалась без вести пропавшей. Она несколько дней провела на улице и бродяжничала, сбежав от мамы и бабушки ради самостоятельной жизни.

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Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев полицейские патрульные пропавшие дети

Источник: Сегодня

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