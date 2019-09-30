Под Киевом ищут подростка, сбежавшего из социального центра

Мальчик ушел накануне вечером из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщают о розыске 13-летнего Артема Ковтуненко, который 29 сентября около 21:00 ушел из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви и до сих пор не вернулся.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, рост мальчика – около 165 см, на вид ему 14-15 лет, у него худощавое телосложение, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы средние, волосы короткие светло-русые.

Он одет в вязаный свитер темно-серого цвета, джинсовые брюки темного синего цвета и белые кроссовки.

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (04563) 5-39-28.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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