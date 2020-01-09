Под Киевом из арбалета ранили чиновницу (фото)

Стрела пробила ладонь, прошла насквозь и попала в машину

В Борисполе из арбалета у подъезда жилого дома ранили в руку работницу управления образования местного городского совета Нину Ковадло. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

ЧП произошло накануне на улице Владимира Момота, 46. Стрела пробила ладонь руки женщины, прошла насквозь и попала в авто.

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"Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным, связался с врачами, состояние стабильное, с ней все более менее, кровь предварительно сдавать не нужно. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив – Владимира Момота, 40", – уточнил Годунок.

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При этом рядом находится также детская площадка.

На данный момент официальных сообщений от полиции по инциденту не было.

Ранее сообщалось, что в сентябре в столице напали и избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. ЧП произошло на ул. Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы.

Также было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом.

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