Под Киевом из-за коронавируса закрыли роддом: кто заразился

Медучреждение не будет работать две недели

В Киевской области случай коронавирусной инфекции зафиксировали в роддоме Ирпенской центральной больницы в Ворзеле. Медучреждение пришлось закрыть на карантин на две недели.

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Как рассказал в Facebook первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин, недавно в медучреждение "скорая" привезла женщину на 38 неделе беременности. У жительницы Ворзеля была угроза прерывания беременности.

"Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на COVID-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики", - сообщил чиновник.

Этот тест уже подтвердил у женщины коронавирус. С пациенткой контактировали 10 медиков, которые общались с больным и другими 20 беременными. Сейчас 14 беременных, которые были на сохранении, выписали домой под наблюдение семейных врачей.

Что касается "контактных" медиков, то они уже на самоизоляции.

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"Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирования. Беременные жительницы нашего региона будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу", – отметил Маркушин.

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Напомним, не так давно в одесском родильном доме COVID-19 подтвердили у акушерки, которая работает в приемном отделении медучреждения.

А в Тернополе после экстренного проведения кесарева сечения в роддоме умерла иностранка. У 29-летней гражданки Замбии обнаружили коронавирус.

Отметим, что в разгар эпидемии в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19:

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