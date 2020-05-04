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В Одессе коронавирусом заразилась акушерка роддома

4 мая, 17:47

Руслан Ровик

Сотрудников роддома, контактировавших с заболевшей, отправили на самоизоляцию

В Одессе подтвердили заболевание COVID-19 у акушерки городского роддома, жительницы Беляевского района, где ранее обнаружили вспышку инфекции в таборе ромов.

Как заявили в одесской мэрии, женщина работает в приемном отделении родильного дома №1.

Как стало известно, 27 апреля 2020 года она обратилась к семейному врачу с жалобой на першение в горле и повышение температуры до 37,2 градусов.

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У нее взяли материал для проведения ПЦР-тестов, и 2 мая был получен положительный результат на COVID-19.

"С момента появления респираторных симптомов сотрудница находится на самоизоляции дома в Беляевском районе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, респираторные симптомы отсутствуют, температура нормальная и больше не повышалась", - отмечается в сообщении.

Последнее дежурство в роддоме заболевшая провела 25 апреля, весь день она была в средствах индивидуальной защиты – маске, перчатках и защитном щитке.

"Определен круг контактировавших с акушеркой лиц, все они в настоящее время чувствуют себя хорошо. Контактные лица — сотрудники роддома переведены в режим самоизоляции на две недели", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, пациентки, которые контактировали с заболевшей сотрудницей, "в данный момент находятся дома, их уведомили о ситуации, разъяснили, как им дальше действовать, они находятся на самоизоляции под наблюдением амбулаторной службы"

После подтверждения COVID-19 у акушерки число зараженных одесских медиков возросло до девяти человек.

Ранее глава Одесской ОГА объяснил распространение коронавируса в Одесской области, которая вышла в "лидеры" по числу заболевших за сутки, пренебрежением карантином со стороны местных жителей и властей.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Минздрава уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

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Одесса роддом одесская область коронавирус медик

Источник: Сегодня

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