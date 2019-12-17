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Под Киевом конфликт коммунальщиков и строителей закончился дракой со стрельбой

17 декабря, 22:04

Местные коммунальщики решили не пускать на дорогу автомобили, загрязняющие асфальтное покрытие

/ Фото: Нацполиция

В Чабанах Киевской области конфликт, произошедший между представителями коммунального хозяйства и строителями, закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что местные коммунальщики решили не пускать на дорогу автомобили, загрязняющие асфальтное покрытие. В свою очередь он предупредили строителей, что, прежде чем выезжать на дорогу, водителям грузовиков следует смывать грязь с колес.

"Так, работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто, которое выезжало со строительной площадки с грязными колесами. Водитель-строитель начал возмущаться, и между ними возникла ссора. После чего водитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который, в свою очередь, несколько раз выстрелил в их сторону", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибы тела. Еще два работника коммунального хозяйства – травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

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Сейчас решается вопрос о начале уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.

Ранее полиция Киевской области сообщила подробности стрельбы в Вите-Почтовой под Киевом, которая произошла после обеда 16 декабря. В частности, в полиции подтвердили, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Источник: Сегодня

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