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Полиция сообщила подробности пьяной стрельбы под Киевом

17 декабря, 12:35

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области сообщила подробности стрельбы в Вите-Почтовой под Киевом, которая произошла после обеда 16 декабря.

В частности, в полиции подтвердили, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

При этом в полиции уточнили, что информация о том, что мужчина обстрелял колонну военной техники, не соответствует действительности, так как заявлений от военных по обстрелу их авто правоохранителям не поступало.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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стрельба киевская область Вита-Почтовая

Источник: Сегодня

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