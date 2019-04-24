Под Киевом копы открыли огонь в погоне за водителем-нарушителем

Водителю пробили шины, однако он не остановился

Фото: kv.npu.gov.ua.

Под Киевом в Броварах патрульные полицейские открыли огонь, чтобы остановить водителя-нарушителя за рулем Audi. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Группа реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Бровары остановила водителя на иностранной регистрации, который создал аварийную ситуацию. Водитель остановился и в то время, когда патрульные начали с ним общаться, он нажал на педаль газа и начал убегать. К преследованию присоединился еще один наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские продолжали преследовать водителя-беглеца с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что водитель нарушил ПДД, подвергал опасности других водителей, а на перекрестках дорог с большой скоростью ехал на запрещающий сигнал светофора. Полицейские приняли решение применить огнестрельное оружие и предупредили водителя.

"Однако нарушитель никак не реагировал на законные требования полицейских и их предупреждения. Чтобы остановить автотранспортное средство, работник полиции несколько раз метко выстрелил по колесам. Но и это не остановило беглеца. С пробитыми шинами он проехал еще несколько километров. За рулем автомобиля Audi находился 38-летний житель села Семиполки", – уточнили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

На нарушителя составили семь административных протоколов. При этом пассажирка машины вела себя после остановки авто агрессивно, пыталась драться с полицейскими, на нее составили два админпротокола.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошло серьезное происшествие из-за пьяного водителя. Мужчина, который находился за рулем ВАЗ в нетрезвом состоянии, скрывался от правоохранителей и устроил ДТП.

Также страшное ДТП произошло в Одессе: водитель Оpel проехал перекресток на красный, столкнулся с другим авто и вылетел на тротуар, где в тот момент находился патруль в составе троих нацгвардейцев.

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