Под Киевом легковушка врезалась в отбойник: два человека погибли

Жуткое ДТП произошло на Харьковской трассе

Фото: kiev.informator.ua.

Под Киевом легковушка ВАЗ-2115 слетела с дороги и врезалась в отбойник. Смертельное ДТП произошло на Харьковской трассе, сообщает "Информатор".

ДТП случилось около 9 июня около 16:20 на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский. Как выяснилось, за рулем ехал мужчина, а в салоне находились два пассажира: его жена и теща. По предварительной информации, водитель заснул за рулем автомобиля.

В результате аварии обе женщины погибли на месте: погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента установят правоохранители.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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