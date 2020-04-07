Под Киевом мужчина с оружием напал на АЗС

В Белой Церкви вооруженный мужчина ограбил автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Инцидент произошел накануне около 10 часов утра.

Сообщается, что злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, забрал деньги из кассы и скрылся в неизвестном направлении.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Полиция пока что устанавливает личность нападавшего.

Напомним, в Одесской области задержали серийных грабителей, которые совершили по меньшей мере два разбойных нападения на заправки и одно – на цветочную лавку. Во время обысков в домах и машине правоохранители нашли маски, оружие и другие вещественные доказательства.

Также сообщалось, что в Днепре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении автозаправочной станции, и обнаружили у него пистолет, карабин "Сайга" и автомат Калашникова, а также 270 патронов разного калибра.

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