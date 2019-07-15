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Под Киевом мужчина угнал у копов служебное авто

15 июля, 13:05

Угонщику удалось сесть за руль машины копов и уехать, пока они пытались задержать нарушителя

Фото: Информатор

В Белой Церкви мужчина угнал у патрульных полицейских служебное авто. Об этом сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

Так, накануне около 7:00 утра патрульные вместе с работником Белоцерковского отделения полиции прибыли на вызов о краже на Александрийском бульваре. При обследовании территории полицейские никого не обнаружили, поэтому вернулись к служебному авто, чтобы выехать на другой вызов.

"Когда стражи порядка вернулись к машине и сели в салон – подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона", - уточнили в пресс-службе обстоятельства инцидента.

Мужчина не реагировал на замечания и оказывал злостное неповиновение требованиям правоохранителей, которые приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. 

"Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении. За 10 минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, никакие вещи или документы не исчезли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Личность преступника установили, угонщик задержан в соответствии. Также инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад в Киеве уроженец Ровенской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения, угнал полицейский Toyota Prius.

Также новости "Сегодня" писали, что правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. На территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.


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Тег угон, Белая Церковь, патрульные

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Сегодня

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