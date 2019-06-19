Под Киевом мужчина утонул, ныряя за раками

Погибший был 1984 года рождения

Фото: kv.dsns.gov.ua.

В селе Томиловка под Белой Церковью мужчина утонул, ныряя за раками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киевской области.

Так, 18 июня в 15:33 спасателям поступило сообщение о том, что в местном пруду обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.

"По прибытии на место происшествия спасатели установили, что трое товарищей пошли к местному ставку ловить раков, после погружения под воду один из них долгое время не поднимался из воды, поэтому знакомые вызвали полицию и спасателей", - говорится в сообщении.

Спасатели провели аварийно-спасательные работы по извлечению погибшего из водоема с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и кошки.

На прошлой неделе новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в реке Тетерев утонула молодая женщина с пятилетним сыном. Так, 12 июня женщина 1992 года рождения со своей племянницей и пятилетним сыном пошли купаться на реку Тетерев. Мальчик, забежав в воду, внезапно начал тонуть и мать немедленно бросилась в воду на помощь сыну. Женщине удалось вытащить сына из водоворота и усадить себе на плечи, но все попытки выбраться на берег были напрасными – из-за сильного течения в реке их уносило в сторону.

Также мы писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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