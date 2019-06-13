Гибель в Киевской области молодой женщины с ребенком: появились подробности трагедии

Мальчик, забежав в воду, внезапно начал тонуть и мать бросилась в воду на помощь сыну

Фото: kv.dsns.gov.ua.

Спасатели Киевской области нашли тело мальчика, который утонул вместе с матерью в реке Тетерев близ села Блидча. Тело женщины нашли в четверг, 13 июня, в 9:30, а ее пятилетнего сына – в 12:15.

"Тело ребенка нашли в километре от места ЧП. Его унесло течением", – сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

Напомним, что в накануне, 12 июня, женщина 1992 года рождения со своей племянницей и пятилетним сыном пошли купаться на реку Тетерев. Мальчик, забежав в воду, внезапно начал тонуть и мать немедленно бросилась в воду на помощь сыну.

"По словам племянницы, женщине удалось вытащить сына из водоворота и усадить себе на плечи. Но все попытки выбраться на берег были напрасными – из-за сильного течения в реке их уносило в сторону. Тонущих внезапно закрутило водным вихрем и они исчезли под водой. Женщина успела крикнуть племяннице, чтобы та бежала в село и привела помощь", – рассказали нам в полиции Киевской области.

В полиции добавляют, что семья находилась на учете у социальных служб.

Как сообщали "Сегодня" в Киеве за день утонули три человека. По данным ГСЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Спасатели просят отдыхающих соблюдать элементарные меры безопасности, отдыхая у воды. Не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии. Не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, не плавать в одиночестве, купаться только в приспособленных для этого местах.

Также новости "Сегодня" писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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