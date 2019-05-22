В Чернигове пляжный сезон начался с трагедии

Подросток пришел на пляж вместе с друзьями, нырнул и больше на поверхности не появился

В Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы третьи сутки ищут ребенка.

"Спасатели обследуют подводную акваторию рек Десны и Стрижня, надводную и береговую линию с помощью катеров и пешим патрулем. Также на месте происшествия с родственниками парня работают психологи ГСЧС. Поисковые работы продолжаются", – рассказал спасатель Александр Ивченко.

Напомним, ранее в Одесской области после падения в бассейн утонул шестилетний ребенок. Трагедия произошла в селе Шевченково в Килийском районе. ЧП произошло в тот момент, когда малыш — младший ребенок в многодетной семье — играл во дворе со своими братиками и сестричкой, временно оставшись без присмотра взрослых: отец вышел в магазин, а мать занималась делами по хозяйству.

Кроме этого, в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

Ранее спасатели рассказали, как не стать жертвой воды.

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