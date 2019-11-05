Под Киевом мужчина "выкрал" собственного сына

В Белой Церкви, где патрульные меньше чем за час разыскали пропавшую 14-летнюю девочку, произошло новое ЧП с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.
"Сегодня утром в полицию поступило заявление от матери, которая сообщила, что отец ее шестилетнего сына забрал ребенка из садика без разрешения и повез в Одессу. В ходе отработок камер уличного видеонаблюдения удалось отследить маршрут автомобиля. Ориентировку на легковушку передали патрулям Черкасской и Одесской областей. Остановили отца с сыном уже в Черкасской области, в Умани", - говорится в сообщении.
Правоохранителям мужчина пояснил, что забрал сына, потому что мальчик якобы пожаловался, что его обижает сожитель матери.
В трендеЧто происходит с пробками в Киеве: прямой разговор с советником мэра Максимом Бахматовым (видео)
Вся семья сейчас находится в отделении полиции.
Не так давно под Киевом в пгт Коцюбинское украли малыша, которому меньше годика. По городу был объявлен план "Перехват".
Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк