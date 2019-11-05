Под Киевом мужчина "выкрал" собственного сына

По словам отца, ребенок пожаловался ему на то, что его обижает сожитель матери

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви, где патрульные меньше чем за час разыскали пропавшую 14-летнюю девочку, произошло новое ЧП с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня утром в полицию поступило заявление от матери, которая сообщила, что отец ее шестилетнего сына забрал ребенка из садика без разрешения и повез в Одессу. В ходе отработок камер уличного видеонаблюдения удалось отследить маршрут автомобиля. Ориентировку на легковушку передали патрулям Черкасской и Одесской областей. Остановили отца с сыном уже в Черкасской области, в Умани", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

Правоохранителям мужчина пояснил, что забрал сына, потому что мальчик якобы пожаловался, что его обижает сожитель матери.

Вся семья сейчас находится в отделении полиции.

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