Под Киевом мужчине во двор подбросили гранату

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Белой Церкви утром 22 августа мужчине во двор дома подбросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня около 8 утра, белоцерковским патрульным поступил вызов на улицу Академика Крымского. 41-летний мужчина сообщил, что на двери гаража висит предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киевской области Реклама

Инспекторы, приехав на место ЧП, обнаружили привязанный на веревке предмет, похожий на боевую гранату РГО.

Патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу отдела полиции.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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