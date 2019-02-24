Под Киевом произошла новая стрельба, есть раненый
На парковке два человека что-то не поделили и между ними завязался конфликт
Под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.
По словам очевидцев, в конфликте, который повлек за собой стрельбу, участвовали два человека, стрелявший сразу же скрылся. Второго участника инцидента с ранением увезла "скорая", сообщает Информатор.
На месте происшествия работали сотрудники лаборатории, следственно-оперативной группы и патрульной полиции. Правоохранители отказались комментировать ситуацию, однако подтвердили факт стрельбы и ранение одного человека.
Как сегодня мы уже сообщали, под Киевом неизвестные обстреляли два автомобиля. В одной из машин ехал муж с женой, а во второй мужчина был с двумя детьми. В 800 метрах от поворота из Капитановки на Ирпень неожиданно со стороны леса кто-то начал их обстреливать.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что в Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет. Глава МВД озвучил впечатляющую статистику и сравнил с показателями 2014 года.
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