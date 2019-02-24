Под Киевом произошла новая стрельба, есть раненый

На парковке два человека что-то не поделили и между ними завязался конфликт

Фото: Информатор

Под Киевом произошла новая стрельба, есть раненый //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/293/615/5c729361535be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/293/615/5c729361535be.jpg 2019-02-24T14:54:00+02:00 Происшествия На парковке два человека что-то не поделили и между ними завязался конфликт

Под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.

По словам очевидцев, в конфликте, который повлек за собой стрельбу, участвовали два человека, стрелявший сразу же скрылся. Второго участника инцидента с ранением увезла "скорая", сообщает Информатор.

На месте происшествия работали сотрудники лаборатории, следственно-оперативной группы и патрульной полиции. Правоохранители отказались комментировать ситуацию, однако подтвердили факт стрельбы и ранение одного человека.

Как сегодня мы уже сообщали, под Киевом неизвестные обстреляли два автомобиля. В одной из машин ехал муж с женой, а во второй мужчина был с двумя детьми. В 800 метрах от поворота из Капитановки на Ирпень неожиданно со стороны леса кто-то начал их обстреливать.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что в Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет. Глава МВД озвучил впечатляющую статистику и сравнил с показателями 2014 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом произошла новая стрельба, есть раненый". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.