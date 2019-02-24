В Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет – Аваков

Глава МВД озвучил впечатляющую статистику и сравнил с показателями 2014 года

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

В Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет – Аваков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/277/ef2/5c7277ef23e61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/277/ef2/5c7277ef23e61.jpg 2019-02-24T12:57:00+02:00 Украина Глава МВД озвучил впечатляющую статистику и сравнил с показателями 2014 года

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о росте уровня раскрываемости убийств в Украине. Кроме того, даже самих тяжких преступлений стало в два раза меньше в сравнении с 2014 годом.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По его словам, доверие населения к полиции зарабатывается на реальных достижениях, а наиболее точный показатель эффективности работы правоохранителей – это количество совершенных и раскрытых убийств. Министр привел цифры по годам:

2014 год – 4398 совершенных убийств, 1735 из них были раскрыты.

2015 год – 3004/1511;

2016 год – 1726/1424;

2017 год – 1551/1387;

2018 год – 1508/1395.

Он отметил, что с каждым годом количество убийств уменьшается, а процент раскрываемости возрастает.

"То есть работает и принцип превенции, и метод наказания. А если существует доверие, у тебя есть право на необходимое, оправданное применение силы. Если нет — ты бессилен", – сказал Аваков.

Ранее в правоохранители озвучивали криминальную статистику за 2018 год. В Генеральной прокуратуре рассказали, что в Украине стали чаще убивать, похищать людей и ловить на взятках. Уголовных производств по статье "Умышленное убийство" было зарегистрировано на 412 больше, чем в 2017-м, дел о похищении людей — на 49, и на сотню больше выявили взяточников среди чиновников.

Напомним, недавно генпрокурор Юрий Луценко заявлял о раскрытии одного из самых резонансных убийств в Украине за последнее время активистки Екатерина Гандзюк. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня", кто заказал и организовал преступление.

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