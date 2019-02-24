В Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет – Аваков
Глава МВД озвучил впечатляющую статистику и сравнил с показателями 2014 года
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о росте уровня раскрываемости убийств в Украине. Кроме того, даже самих тяжких преступлений стало в два раза меньше в сравнении с 2014 годом.
Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.
По его словам, доверие населения к полиции зарабатывается на реальных достижениях, а наиболее точный показатель эффективности работы правоохранителей – это количество совершенных и раскрытых убийств. Министр привел цифры по годам:
- 2014 год – 4398 совершенных убийств, 1735 из них были раскрыты.
- 2015 год – 3004/1511;
- 2016 год – 1726/1424;
- 2017 год – 1551/1387;
- 2018 год – 1508/1395.
Он отметил, что с каждым годом количество убийств уменьшается, а процент раскрываемости возрастает.
"То есть работает и принцип превенции, и метод наказания. А если существует доверие, у тебя есть право на необходимое, оправданное применение силы. Если нет — ты бессилен", – сказал Аваков.
Ранее в правоохранители озвучивали криминальную статистику за 2018 год. В Генеральной прокуратуре рассказали, что в Украине стали чаще убивать, похищать людей и ловить на взятках. Уголовных производств по статье "Умышленное убийство" было зарегистрировано на 412 больше, чем в 2017-м, дел о похищении людей — на 49, и на сотню больше выявили взяточников среди чиновников.
Напомним, недавно генпрокурор Юрий Луценко заявлял о раскрытии одного из самых резонансных убийств в Украине за последнее время активистки Екатерина Гандзюк. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня", кто заказал и организовал преступление.
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