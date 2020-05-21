Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад

Правоохранители Киевской области разыскали 15-летнюю Алину Федоченко, которая утром 19 мая ушла из дому в Буче и не вернулась. В полицию обратился встревоженный отец, так как девушка оставила дома мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, беглянку нашли на заброшенном кирпичном заводе. Девушка даже умудрилась перекрасить волосы, чтобы усложнить поиски.

"К счастью, жертвой противоправных посягательств девушка не стала", – уточнили копы.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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С беглянкой провели разъяснительную беседу и вернули домой.

Не так давно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей. 10-летнего мальчика и 15-летнего юношу заметил экипаж копов на 51-ом километре трассы Киев – Чоп.

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Напомним, в столице ранее искали пропавшего 16-летнего Артема Власенко.

Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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