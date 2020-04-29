Ушел из дома и не вернулся: в Киеве пропал 16-летний подросток

Столичные правоохранители сообщают о розыске 16-летнего Артема Власенко. Подросток ушел из дому в Соломенском районе 28 апреля и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид Артему 16-17 лет, светлые волосы, у него худощавое телосложение.

Подросток одет в темно-синие джинсовые брюки, синюю кофту с капюшоном, белые кроссовки.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня просят звонить по номеру "102".

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv В тренде В столичной высотке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры. Также во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

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Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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