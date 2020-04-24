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В Киевской области копы нашли на трассе двух детей, сбежавших из социального центра

24 апреля, 11:26

Наталья Руда

Ребята заявили, что "решили немного попутешествовать"

В Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе, 10-летнего мальчика и 15-летнего юношу заметил экипаж копов поздно вечером на 51-ом километре трассы Киев – Чоп. Ребята шли по обочине в направлении Чопа.

Дети объяснили патрульным, что "решили немного попутешествовать, а потом вернуться". С ними побеседовали и убедили маленьких путешественников вернуться в центр.

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Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

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Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры. Также во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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дети полиция киевская область

Источник: Сегодня

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