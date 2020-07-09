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Под Киевом на Новообуховской трассе коп за рулем Volkswagen устроил серьезное ДТП (фото, видео)

9 июля, 10:06

Наталья Руда Наталья Руда

Легковушка на скорости въехала в фуру и перевернулась

На Новообуховской трассе под Киевом в ночь на 9 июля произошло серьезное ДТП – автомобиль Volkswagen на большой скорости врезался в фуру с прицепом. В результате сильного удара легковушка перевернулась.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook. По информации паблика, за рулем Volkswagen находился нетрезвый полицейский.

"Сразу после столкновения из этой разбитой машины Volkswagen выбежал водитель и начал срывать номерные знаки со своего авто. Когда ему это не удалось – пытался бежать, но был задержан. Максимально неадекватный, бухой и буйный мужчина попался. Как потом выяснилось – правоохранитель. Андрей Николаевич – целый главный следователь Главного управления. Конечно, от прохождения тестов на состояние опьянения на месте он отказался", - говорится в сообщении.

Официальных заявлений по поводу ДТП от Государственного бюро расследований пока что не поступало.

Ранее на трассе Киев – Чоп полицейский за рулем Lexus въехал в фуру и погиб.

Также мы сообщали, что в Броварах пьяный сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.

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Киев ДТП Новообуховская трасса

Источник: Сегодня

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