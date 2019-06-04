Под Киевом на пешеходном переходе Hyundai сбил женщину с детьми

В результате аварии пострадали 49-летняя женщина и трехлетняя девочка

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Вышгороде под Киевом водитель Hyundai сбил на пешеходном переходе женщину с двумя девочками девяти и трех лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Инцидент произошел накануне вечером. 49-летняя женщина и трехлетняя девочка госпитализированы.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Женщину с телесными повреждениями и черепно-мозговой травмой доставлена для оказания медицинской помощи в местную больницу, а ребенка с закрытой травмой брюшной полости госпитализировали в детскую больницу г. Киева", - говорится в сообщении.

Автомобиль, которым управлял 62-летний местный житель, изъяли ​​в качестве вещественного доказательства и отправили на штрафпощадку.

Фото: kv.npu.gov.ua

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 4 июня в Боярке произошло масштабное ДТП с двумя маршрутками и легковушкой. В результате аварии пострадали 26 человек.

Также мы сообщали, что в Киеве автобус, который курсирует по 155-му маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.

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