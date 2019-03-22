Аварию на Дорогожичах зафиксировали камеры наблюдения
Одну женщину автобус потянул за собой
Подробности жуткой аварии на Дорогожичах зафиксировали местные камеры наблюдения. На видео видно, что пешеходы начали свое движение, когда включился зеленый свет светофора. В это время семь человек вышли на дорогу, однако перейти проезжую часть смогли не все.
Водитель маршрутного автобуса сбил трех женщин-пешеходов. Две улетели от авто сразу, а одну женщину автобус потянул за собой. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.
Ранее в Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Началось расследование трагедии сегодня возле метро Дорогожичи и оно состояться в сжатые сроки. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП", – заявил чиновник.
Он добавил, что за жизни пострадавших сейчас борются медики. Чиновник инициировал проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Результаты проверки будут обнародованы.
У маршрутки разбито левое ветровое стекло. По словам водителя, у автобуса оказали тормоза, он находится в шоковом состоянии.
Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная аварияс участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.
Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
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