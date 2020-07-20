Под Киевом на стройке расстреляли рабочего: видео

На одной из строек в Вышгородском районе неизвестные устроили стрельбу. Так, на днях около 23 часов группа "спортивных ребят" приехала на один из участков в селе Хотяновка, где возводится дом. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где около девяти раз выстрелили из травматического оружия в грудь мужчины, сообщает полиция Киевской области.

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Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших – трех мужчин и женщину.

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Все они – жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружили оружие и патроны.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.

Ранее на столичном Виноградаре водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

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Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

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