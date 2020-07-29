Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)

В Киевской области на взятке в 1,5 тысячи долларов поймали депутата Пуховского сельского совета (Броварский район).

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно данным правоохранителей, депутат, фамилию которого не называют, является главой земельной комиссии сельсовета. По информации следствия, чиновник требовал взятку за принятие решения о выделении земельного участка на территории Броварского района для ведения третьим лицом сельского хозяйства. Его задержали на получении части взятки – 600 долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее в одном из сел Мироновского района Киевской области на ремонте детского сада украли 220 тысяч гривен. Следствие установило, что в 2018 году голова сельсовета и директор предприятия-подрядчика подписали и заверили акты выполненных работ по реконструкции яслей, зная при этом, что часть работ выполнена не была.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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