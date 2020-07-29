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Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)

29 июля, 08:27

Наталья Руда Наталья Руда

Глава земельной комиссии Пуховского сельского совета требовал 1,5 тысячи долларов

В Киевской области на взятке в 1,5 тысячи долларов поймали депутата Пуховского сельского совета (Броварский район).

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно данным правоохранителей, депутат, фамилию которого не называют, является главой земельной комиссии сельсовета. По информации следствия, чиновник требовал взятку за принятие решения о выделении земельного участка на территории Броварского района для ведения третьим лицом сельского хозяйства. Его задержали на получении части взятки – 600 долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее в одном из сел Мироновского района Киевской области на ремонте детского сада украли 220 тысяч гривен. Следствие установило, что в 2018 году голова сельсовета и директор предприятия-подрядчика подписали и заверили акты выполненных работ по реконструкции яслей, зная при этом, что часть работ выполнена не была.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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взятка депутаты задержание киевская область

Источник: Сегодня

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